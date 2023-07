Affaire Boffa Bayotte : Demande de liberté provisoire pour René Capin Bassène et Omar Ampoï Bodian rejetée

L'audience de demande de liberté provisoire dans l'affaire Boffa Bayotte a été ouverte ce vendredi 7 juillet à la salle d'audience de la Cour d'appel de Ziguinchor.





Les principaux détenus René Capin Bassène et Omar Ampoï Bodian ayant toujours clamé leur innocence dans l’exécution de 14 personnes dans la forêt du Bayotte en janvier 2018, ont été autorisés à faire face au président de la Chambre criminelle de la cour d'appel de Ziguinchor Mamady Diane.





Après ouverture des débats, le président a rejeté la demande de liberté provisoire au grand dam des prévenus et avocats, et des membres des familles des détenus.





Rappelons qu’en janvier 2018, René Capin Bassène et Omar Ampoï ont été condamnés en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité, pour association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel, complicité d'assassinat et complicité d'assassinat contre 1re, 2e, 3e sorties irrégulières de correspondances contre 1re complicité de vol en réunion avec usage d'armes et violences et complicité de détention d'armes contre 2e. Détention d'armes de la 3e et 5e catégorie sans autorisation administrative préalable contre 4e et 5e.