Affaire cocktails molotov : une grosse prise de la Sûreté urbaine dans les rangs de Pastef

Recherché à la suite des violentes manifestations intervenues en juin dernier à Pikine, le vice-coordonnateur de la Jeunesse patriotique, Ablaye Ngom, a été arrêté par la Sûreté urbaine (SU), en exécution d’une délégation judiciaire du juge du deuxième cabinet. Selon Libération, qui donne l’information, le mis en cause est poursuivi pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, complot contre l’autorité de l’État, incendie volontaire, actes de nature à compromettre la sécurité publique et financement du terrorisme.



Dans cette affaire, les nommés Cheikh Diouf, Ngagne Gueye, Abdourahmane Diédhiou alias Bocandé, et Baba Sall ont été déjà arrêtés et déférés, souligne le journal. Lequel ajoute que l’enquête a déjà établi qu’ils avaient incendié des bus à Thiaroye et saccagé des magasins, notamment.



Les éléments de la SU ont aussi saisi une 4X4 Dodge utilisée, selon les enquêteurs, pour distribuer des cocktails molotov dans les différents groupes identifiés. Le véhicule appartiendrait, d’après les mêmes sources, à un certain Alassane Sall, un membre de Pastef établi aux États-Unis.