Affaire de détournement de 50 millilns F CFA au PASME: Le procès renvoyé au 4 mars prochain

Le procès portant sur l'affaire de détournement de 50 millions F CFA au PASME à Kolda prévu pour ce mercredi a été finalement renvoyé au 4 mars prochain. Le projet d’Amélioration de la Santé de la Mère et de l’Enfant(PASME) est financé à hauteur de six milliards F CFA par l’Agence Française de Développement ( AFD) pour améliorer les indicateurs en matière de santé dans les régions de Kolda et Sédhiou. Le lancement de ce projet a eu lieu dans la capitale du Fouladou le 5 décembre 2015. C'est depuis lors qu'il se passerait une malversation de fonds portant sur 50 millions CFA. L'ancien gestionnaire de la Région médicale de Kolda.

Ce dernier a été arrêté par la gendarmerie et mis en détention préventive à la prison civile de Kolda le 10 juin 2020. Cette affaire a fait couler beaucoup d'encre et de salive chez les populations qui attendent d'être édifiées sur les tenants et les aboutissants de ce présumé détournement qui porte sur la somme de 50 millions F CFA. D'ailleurs, M Ba, le présumé attend toujours depuis sa cellule, un procès pour être édifié sur son sort. L'enquête permettra certainement de démasquer s'il y a d'autres personnes impliquées dans cette affaire.