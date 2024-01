Affaire des 5 commandos marins : le chef mécanicien meurt…

Cinq commandos marins sont portés disparus depuis le 5 janvier dernier suite à l’interception par le patrouilleur « Walo » d’un navire suspecté de trafic international de stupéfiants au large de Dakar.



Des membres de l’équipage du bateau en cause ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt par le Doyen des juges pour homicides notamment.



Tous ont été écroués sauf le chef mécanicien. Les Échos révèle que ce dernier est décédé le week-end. Il souffrait de problèmes cardiaques, souffle le journal sans donner plus de précisions.