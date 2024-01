Affaire des talibés violés à Jaxaay, scandales dans les pouponnières : La ministre de la Femme annonce des mesures fermes





La ministre de la Femme et de la Protection des enfants n'est pas insensible à l’affaire du viol sur mineurs qui s’est produit il y a deux semaines dans un daara à Diakhaye, dans le département de Keur Massar, tout comme avec le scandale survenu à la pouponnière Keur Yermandé de Grand-Yoff.





En visite hier dans le dernier département de Dakar, elle a annoncé des mesures fermes pour mettre fin aux problèmes dans le secteur de la petite enfance. Dans ce dessein, Fatou Diané Guèye plaide d'abord pour le recensement des daaras au niveau national. Dans la même foulée, elle invite les maires des six communes de Keur Massar à attribuer des terrains pour la construction de cases des tout-petits.





« La problématique de la petite enfance, ce n'est pas seulement à Keur Massar. C'est une problématique à l'échelle nationale parce que peut-être dans le cadre de nos politiques publiques, la partie de la petite enfance n’avait pas été bien intégrée. Mais nous avons déjà commencé à corriger pas mal de textes et à proposer une meilleure approche pour mieux accompagner la petite enfance", souligne la ministre sur RFM.





Poursuivant, elle ajoute : "Nous sommes également en discussion avec les maires des communes de Keur Massar pour qu’ils nous autorisent l’accès aux terres, afin de pouvoir construire des cases des tout-petits, parce que pour construire ces cases, il faut d'abord de l'espace et si les maires nous attribuent des espaces aménagés, nous pouvons venir équiper et mettre en place des cases pour les enfants. Nous sommes là pour sensibiliser pour que ces genres de cas ne se répètent plus. En cas de violence ou de mauvaise gestion des daaras, nous comptons mettre en place un dispositif d'alerte et de prise en charge pour permettre à la communauté d'alerter et de dénoncer la mauvaise gestion des daaras. Nous sommes en train de mener une enquête également sur les daaras, crèches et pouponnières pour avoir une politique claire du secteur".