Affaire Ferdinand Coly-Saliou Samb : Zones d'ombre autour l'ex Lion Mamadou Niang

Affaire Ferdinand Coly-Saliou Samb

C’est hier à Mbour que s’est déroulé le procès opposant l'ex-international sénégalais de foot Ferdinand Coly à Saliou Samb, Président du Conseil départemental. Ce dernier était jugé pour abus de biens sociaux et pour banqueroute frauduleuse. Dans cette affaire, l’ancien latéral des Lions accuse Saliou Samb de lui avoir fait perdre 1 milliard 200 millions F CFA. Les deux hommes avaient mis sur pied Blue Trade Company, une société d'exploitation et d'exportation des produits halieutiques. Mais l’affaire a viré à la faillite.





Un autre ancien joueur des Lions a été cité dans cette affaire au tribunal, Mamadou Niang. L’ex joueur de l’Olympique de Marseille a lâché plus de 325 millions F CFA dans cette opération. Cependant, il n’a pas déposé plainte contre Saliou Samb. Et les avocats de ce dernier ont utilisé cette décision du joueur pour voler au secours de leur client. “Le meilleur arbitre dans cette affaire est Mamadou Niang”, a laissé entendre Me Ndione, un des avocats du Président du Conseil départemental de Mbour.





Sur ce silence de Niang, un des avocats de Ferdinand Coly, Me Antoine Mbengue, a également donné une explication tendant à montrer qu'il y a des zones d'ombre sur le rôle de l'ancien avant-centre. "Mamadou Niang sait pourquoi il ne parle pas. Pourquoi c'est Ferdinand qui porte plainte et pas Mamadou Niang ?”, s’est-il interrogé. Ce dernier révèle même que "Mamadou Niang a reçu un bateau et bénéficié du transfert de joueurs du club que dirigeait Saliou Samb dans son club qu'il gère en France. Raison pour laquelle il n'a pas jugé nécessaire de poursuivre en justice Saliou Samb".





Pour rappel, après les débats d'audience, le Procureur, plutôt laconique, a requis l'application de la loi contre Saliou Samb.