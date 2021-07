Affaire Kilifeu : Escroquerie ou coup monté ?

Depuis hier dans la matinée, un article publié par nos confrères de Leral est devenu viral. A travers une vidéo et des audio, l'activiste Kilifeu est mis en cause dans une rocambolesque histoire de trafic de visas.





Sur les images, on l'y voit recevoir une liasse de billets qui serait destinée à l'obtention de visas diplomatiques. Une scène filmée par son ami du nom Thierno qui cherche un visa pour son enfant et sa femme qui devaient voyager au plus tard le 16 juillet dernier. Il aurait remis à Kilifeu la somme de 4,5 millions de francs Cfa.





Pour certains, il n'y a aucun doute : Kilifeu est un trafiquant de visas. D'autres, par contre, pensent qu'il est victime d'un coup monté. Une situation face à laquelle Kilifeu a tenu à réagir.





Une conférence de presse pour s'expliquer





Dans le groupe NTS, il explique que c'est une affaire privée qui n'accable en rien sa personne et son intégrité. L'activiste confie que la personne présente dans la vidéo est une "vieille connaissance" avec qui il "entretient une relation amicale depuis 20 ans maintenant".





"Il est venu me voir pour l'évacuation de son enfant", plaide Kilifeu. Avant de préciser n'avoir posé aucun acte répréhensible, car, s'il faisait du trafic de visas, il n'allait pas tout faire pour appeler le consul.





"Si vous écoutez bien, nous avons même partagé des anecdotes ensemble", renchérit-il pour rassurer les siens.