Affaire Mbayang Diop: des Sénégalais sollicitent l’intervention de Sadio Mané

M. Diop a rendu visite à sa sœur Mbayang Diop, domestique sénégalaise incarcérée en Arabie Saoudite depuis 2016. Cette dernière a été inculpée pour le meurtre de sa patronne enceinte à l’époque.





De retour au bercail, son frère a fait des révélations sur les conditions de détention. « Je ne l’avais pas reconnue. Il a fallu qu’elle m’appelle par mon prénom pour que je réalise que c’était elle. Mbayang s’est est complètement métamorphosée avec une forte prise de poids sûrement dûe à un manque d’activité physique. Cependant, elle garde encore sa foi », a-t-il expliqué. Avant de rassurer: « Je peux dire qu’elle n’a aucun soucis en prison grâce à l’accompagnement de l’Ambassade du Sénégal en Arabie Saoudite et la clémence des autorités saoudiennes ».





Mais, ce qui préoccupe M. Diop, c’est la date prévue pour le jugement de sa sœur. «Elle ne sera pas jugée avant 2035 car les enfants de la victime ( patronne tuée) n’ont pas encore atteint l’âge de la majorité. Ils avaient entre 2 et 3 ans au moment des faits. Pour le moment, la prière reste la seule résolution pour qu’elle puisse sortir de cette impasse », estime-t-il.





Dans un sentiment de compassion, un Sénégalais a demandé via les réseaux sociaux, à la famille de Mbayang Diop de se rapprocher de l’international Sénégalais, Sadio Mané, qui a l’estime et la considération de la population saoudienne. Une proposition fort appuyée par beaucoup de compatriotes qui louent la cordialité du joueur de Al Nassr qui s’est toujours engagé dans l’humanitaire.





Par ailleurs, M. Diop a salué la bienveillance du Chef de l’Etat. Qui, selon lui, a payé un avocat pour la défense de la détenue à hauteur de 40millions de FCFA.