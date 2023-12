Affaire Me Moussa Diop : Le F24 dénonce une «répression sélective» et dépoussière les dossiers Prodac, Petrotim

L’organisation les Forces vives du Sénégal ou F24 s’est jointe aux réactions sur l’affaire Me Moussa Diop, leader d'AG/Jotna, en garde à vue pour avoir porté, selon eux, à la connaissance des Sénégalais des documents incriminant « la gestion opaque de nos ressources naturelles par de hautes personnalités du régime en place ».





Estimant, à travers un communiqué, qu’il s’est agi de dénoncer des décisions de gouvernance censées porter un préjudice grave à l’intérêt général, on devrait saluer, dans sa démarche, le courage d’un lanceur d’alerte.





En conséquence, le F24 « condamne la répression sélective mise en branle, réclame une enquête indépendante pour faire la lumière sur les faits incriminés et encourage toute initiative de la société civile et des parlementaires allant dans ce sens ».





« En tout état de cause, il n’est pas acceptable que Maître Moussa Diop soit la victime expiatoire des nombreux scandales étouffés, non élucidés (PETROTIM, PRODAC, Covid-19...) et non suivis de sanction depuis 2012 », lit-on.





Le texte relève qu’« il faut malheureusement constater que retours de parquet et détentions préventives de longue durée (Fadilou Keita 12 mois sans jugement) sont les formes privilégiées de la persécution des voix dissidentes au Sénégal depuis plusieurs mois ».