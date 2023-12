Affaire Ndella Madior Diouf : Des nouvelles des 48 bébés transférés à Gaspar Camara

Dans la foulée de l’arrestation de Ndella Madior Diouf, 48 bébés ont été retirés de la pouponnière « Keur Yeurmandé », sise à la Sacré-Cœur, puis conduits au service de néonatologie du district sanitaire Gaspar Camara de Dakar où ils sont en train de bénéficier d’une prise en charge correcte.



Alors que leur ex-maman adoptive est, depuis une semaine, entre les mains de la Justice, les 48 bébés, retirés de la pouponnière « Keur Yeurmandé », sont entre de bonnes mains des spécialistes du service de néonatologie du district sanitaire Gaspar Camara de Dakar. Ici, tout un dispositif d’urgence a été mis en place pour les mettre dans de très bonnes conditions et leur prise en charge 24H/24 avec un personnel qualifié.



Selon le Dr. Diop, médecin-chef, après avoir reçu ces nourrissons, une réunion a aussitôt été tenue pour mutualiser les effectifs du district. « Chaque service a envoyé deux à trois personnes, cela nous a permis d’avoir une task force et le major a établi un planning de suivi et de garde jour et nuit », a-t-il témoigné sur la Rts1.



Pour sa part, Dieynaba Diop, Major du service néonatologie de Gaspard Camara, est revenue sur les conditions dans lesquelles ils ont trouvé les enfants chez la fille de Madior Diouf. « En tant que maman, je n’en revenais pas. Un seul bébé, c’est un fardeau et nous, on en a reçu 48. S’occuper des bébés, ce n’est pas donné à n’importe qui. Il faut de la formation, de la qualification et on n'a pas trouvé toutes ces qualités là-bas (Keur Yeurmandé) », a-t-elle raconté.



Mais, aujourd’hui, ces enfants reprennent petit à petit des forces grâce au programme nutritionnel établi par les services compétents de Gaspar Camara, d’après toujours nos confrères de la chaîne nationale qui y ont fait une immersion.



A en croire Dr Marième Dione Sow, les enfants étaient déshydratés et dénutris. « Certains avaient des détresses respiratoires sévères, d‘autres des infections pulmonaires assez sévères. Pratiquement, tous étaient dans une situation de dénutrition », a-t-elle indiqué. Toutefois, la pédiatre dit constater une nette amélioration par rapport à leur entrée. « Sur le plan nutritionnel, il y a un gain pondéral, sur le plan infectieux, ils vont beaucoup mieux », s’est-elle réjouie, précisant que les ex-pensionnaires de Keur Yeurmandé sont en train de bénéficier d’une prise charge « holistique et très efficace ».



Elle est confortée par sa collègue Dr. Mame Diarra Fall, médecin généraliste : « À leur arrivée, ils étaient complètement dénutris, mais actuellement, avec le lait thérapeutique, des compotes et autres, en plus de la bouille, les enfants ont commencé à gagner du poids ».



Elle confie qu’au niveau de la cuisine, les bébés âgés de six à 12 mois, reçoivent des repas spécifiques, calculés et fractionnés. Et après les repas, certains enfants ont droit à une détente.



Ndella Madior Diouf a été placée sous mandat de dépôt, ce jeudi 28 décembre.





La propriétaire de l’orphelinat Keur Yeurmandé est poursuivie notamment pour mise en danger de la vie d’autrui, exercice illégal de la médecine, exploitation de pouponnière sans autorisation et traite de personnes.



Selon la presse, quelque six enfants y ont perdu la vie. Face à ce scandale, le gouvernement a pris une décision importante, en Conseil des ministres de ce mercredi 27 décembre. « Au titre des textes législatifs et réglementaires, le conseil a examiné et adopté le projet de décret fixant les conditions d’ouverture et les règles d’organisation et de fonctionnement des structures de prise en charge des enfants âgés de 0 à 3 ans non révolus», lit-on dans le communiqué dudit conseil.