Affaire Ndella Madior Diouf: L'État prend une importante décision

Le scandale de la pouponnière " Keur Yeurmandé" de Ndella Madior Diouf sonne décidément comme une claque pour le gouvernement dont la responsabilité a été pointée du doigt dans cette affaire. D'aucuns estiment que si ce purgatoire pour nourrissons (six morts ont été recensés) a pu prospérer en toute illégalité (sans autorisation), c'est parce que l'État et les services du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants ont failli à leur mission de contrôle des structures de prise en charge des enfants qui pullulent un peu partout au Sénégal.





En conseil des ministres, ce mercredi 27 décembre, le gouvernement a pris une décision importante. «Au titre des textes législatifs et réglementaires, le conseil a examiné et adopté le projet de décret fixant les conditions d’ouverture et les règles d’organisation et de fonctionnement des structures de prise en charge des enfants âgés de 0 à 3 ans non révolus», lit-on dans le communiqué du conseil des ministres.