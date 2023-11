Affaire Oustaz Oumar Sall : Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al-Amin invite le prêcheur à présenter ses excuses et appelle à plus de tolérance

Accusé d'avoir dénigré des pratiques de la confrérie des Tidianes, dont la Wazifa et la Hadaratoula Djuman, le prêcheur Oustaz Oumar Sall a été arrêté par la division spéciale de cybersécurité de la police nationale et placé sous mandat de dépôt après son audition. Un acte regrettable selon Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al-Amin. Ce dernier invite le prêcheur à présenter ses excuses et appelle à plus de tolérance.





« Je crois qu'un musulman est dans une situation difficile ou bien il y a des relents de conflits ou de dispersions entre les musulmans, c'est une situation qu'on déplore parce que Dieu nous a enjoints à ne pas nous disperser en tant que musulmans. En plus, il nous recommande d'être des frères. À chaque fois qu'il y a une source de conflit ou de dispersion entre les musulmans, c'est une situation que le CUDIS déplore. Car poursuit-il, « le but de la création du Cadre Unitaire de l’Islam, c'est de rassembler les musulmans dans ce qu'ils ont en commun et de se tolérer ce qu'ils ont en différent » a déclaré le Président du cadre unitaire de l'Islam au Sénégal.