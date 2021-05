Affaire Pape Ndiaye : Ce que révèle les échanges sur WhatsApp

Le quotidien Libération dévoile les échanges sur Whatshapp entre Pape Ndiaye et Ndèye Awa Ndir qui cherchait à faire libérer son patron et propriétaire de la société "Sèye Ordis" écroué pour recel.



Les discussions, constatés par un huissier, le 6 mai dernier, corsent l’accusation contre le journaliste de Walfadjri.



«War nga lidieunti sama dossier», écrit Ndèye Awa.



Pape Ndiaye répond : «Inchallah Ndéye. Yangi ci biir».



Ndèye Awa : «Mane kagn déloma khaliss bi rek wakh diekh».



Pape Ndiaye : «Tu veux qu’on annule toute la procédure en cours et que je réclame l’argent au gars pour restitution ?»



Ndèye Awa : «Il y a quelle procédure en cours ? Le délai c’était 2 semaines, max 1 mois. Maintenant on est à 4 mois».



Interrogé sur ces échanges, Pape Ndiaye déclare que ces discussions n’ont rien à voir ses accusations.