Affaire "Force spéciale" : Pape Mamadou Seck et les siens libérés

Tout est bien qui finit bien pour les membres de la "Force spéciale". Pape Mamadou Seck et ses camarades ont tous été libérés, à la suite de la loi d'amnistie, déclare Me Moussa Sarr à Seneweb. "Le juge a déjà sorti son ordonnance. Toutes les personnes arrêtées dans cette affaire sont mises en liberté provisoire d'office, à la suite de la loi d'amnistie", précise leur avocat.





Pour rappel, dix membres de la présumée "Force spéciale" ont été placés sous mandat de dépôt au mois de juin 2022 par le juge d'instruction du deuxième cabinet, Mamadou Seck.





Pape Mamadou Seck et ses amis étaient poursuivis pour complot contre l’autorité de l’Etat, acte de nature à occasionner des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en vue d’organiser des bandes en leur fournissant des armes, munitions dans le but de s’attaquer à la force publique, détention et transport de produits et substances incendiaires en vue de compromettre la sécurité publique et détention illégale d’armes à feu.