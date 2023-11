Affaire Sonko : Appel à une veillée nocturne ce jeudi à Ziguinchor

La cour suprême de Dakar et la Cour de justice de la CEDEAO vont rendre deux verdicts ce vendredi 17 novembre concernant la participation ou non du leader du pastef, Ousmane Sonko à la prochaine élection présidentielle.



RFM révèle que des habitants de Ziguinchor ont appelé à une veillée cette nuit à partir de 21 heures, au terrain de Diatyr, à Lyndiane.



Veillée nocturne pour dénoncer ce qu'elles considèrent comme une "chute de l'Etat de droit" au Sénégal qui se caractérise par “une confiscation des libertés à travers des arrestations tous azimuts”, disent les organisateurs.



Les initiateurs de cette veille réclament la libération du maire de Ziguinchor et sa participation à la prochaine élection présidentielle de 2024.