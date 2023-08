Affaire Toussaint Manga : La jeunesse politique de l'Afrique de l'Ouest demande sa libération

Poursuivi pour appel à l'insurrection, manoeuvre et acte visant à compromettre la sécurité publique, le docteur Toussaint Manga, membre du parti dissout Pastef est en détention depuis plus de deux semaines.







Dans un communiqué rendu public, le Réseau jeunesse et politique en Afrique de l’Ouest (RJPAO Sénégal) exprime sa profonde solidarité envers lui. Le pastefien est membre l'entité traverse actuellement des moments difficiles. "Nous tenons à lui offrir tout notre soutien moral en cette période", mentionne le document.





Les rédacteurs de noter : "M. Toussaint Manga, homme politique et ancien député, fait face à une situation délicate en relation avec ses activités politiques. Le RJPAO Sénégal demande respectueusement aux autorités judiciaires de considérer la possibilité de sa libération, afin de lui permettre de retrouver sa famille."