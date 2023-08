AFFECTATION DÉFINITIVE DES LOGEMENTS DE LA CITÉ BALLABEY : Le président Macky Sall réalise le rêve des familles des cheminots

Le président de la République Macky Sall a tenu à sa promesse. Les habitants de la cité Ibrahima Sarr (ex-Ballabey) possèdent désormais leurs maisons. La cérémonie officielle de remise des titres des logements aux cheminots s'est tenue ce jeudi à la direction de la Société nationale Les Chemins de fer du Sénégal, sous l'égide du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. Un événement historique découlant de la volonté du chef de l’État d'honorer toute une communauté après plusieurs années au service du transport ferroviaire aujourd'hui en profonde mutation.







«Depuis plusieurs décennies, vous avez demandé l'affectation définitive des logements occupés, dans cette cité Ballabey, par des travailleurs et d'anciens travailleurs de la Société nationale des chemins de fer du Sénégal. Je décide que cette affectation devienne définitive à l'endroit des populations concernées», avait indiqué Macky Sall, après avoir entendu la doléance des anciens cheminots, le vendredi 10 février 2023, lors du lancement des travaux de réhabilitation de la voie ferrée Thiès - Tambacounda sur financement exclusif de l’État, à hauteur de 17,8 milliards pour l’exercice budgétaire 2023.





Une occasion pour le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, venu présider la cérémonie, d’annoncer qu’il est prévu pour l’année 2024 de poursuivre cet effort de l’État à travers le budget consolidé d’investissement.





Mansour Faye rappelle qu’au mois de février dernier, à Thiès, « le chef de l’État, fidèle à son sacerdoce de service des populations sénégalaises de tous bords, avait répondu favorablement à l’appel des travailleurs de Dakar-Bamako ferroviaire pour leur reversement dans la nouvelle société nationale des chemins de fer du Sénégal chargée de la mise en œuvre de la nouvelle politique ferroviaire de l’État».





Selon lui, «les instructions données en ce sens ont été immédiatement exécutées par le directeur général de CFS, à la satisfaction des travailleurs, et ceci nonobstant les diligences que le chef de l’État a pu apporter pour le paiement d’une partie des indemnités différentielles dues dans le cadre du contentieux social de l’ex-RCFS pour un montant de 814 000 000 F CFA concernant 547 agents et plus récemment, en 2022, de la somme de 971 381 966 F CFA pour 820 agents ex-temporaires».





Assurément, se réjouit le ministre Faye, «cette journée du vendredi 10 février 2023 sera gravée dans les mémoires des cheminots, puisqu’en plus de son engagement ferme et résolu à relancer les chemins de fer du Sénégal, pour en faire un puissant levier de notre développement économique et social, le chef de l’État a accédé aux vœux des habitants de la cité Ibrahima Sarr en leur cédant les logements afin qu’ils puissent en devenir propriétaires».





Aussi de féliciter le gouverneur de Thiès et son équipe qui, souligne-t-il, «ont pu très rapidement prendre en charge le dossier et diligenter toutes les procédures administratives pour nous permettre de vous remettre à titre symbolique un lot de 20 attestations de propriété». Il a félicité le directeur général de la CFS qui, dit-il, a «pu trouver avec l’association des habitants de la cité la bonne synergie nécessaire au traitement de ce dossier».





D’après le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, «l’espoir renaît au chemin de fer grâce aux efforts conjugués de la CFS et des partenaires, grâce aussi et surtout au dynamisme des cheminots dont la détermination dans les chantiers et l’esprit d’abnégation ont permis depuis quelque temps d’enregistrer des résultats performants et d’envisager l’avenir avec sérénité ».





Il n’a pas manqué d’encourager Les Grands Trains du Sénégal (GTS SA) à persévérer dans l’effort pour redémarrer le transport voyageur et marchandise sur les lignes ferroviaires réhabilitées».