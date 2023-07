Affichage du jugement de Sonko à la TGI de Dakar : « La suite logique c'est l'exécution de la décision » (Avocat)

Seneweb faisait part de l’affichage de l’acte de jugement concernant l’affaire Adji Sarr Ousmane Sonko, une étape de la procédure. Interpellé sur la question pour éclairage en aparté après la conférence de presse des forces vives de la nation (F24), Me Abdoulaye Tine souligne que « tout laisse croire que l'État va exécuter le jugement de l'affaire Ousmane Sonko ». Selon l’avocat, on est dans la logique de la contumace, en d’autres termes, quelqu'un qui est un fugitif en quelque manière. Il précise d’ailleurs comme nous le soulignions dans notre texte qu’on affiche dans un lieu public pour que nul n'en ignore. C’est une manière d’informer tout le monde qu’une personne a été condamnée. « La suite logique c'est l'exécution du jugement ».Non sans s’interroger sur les motivations du juge concernant la peine : « On nous dit que le délit de corruption de la jeunesse est pour préserver un ordre moral, mais de quel ordre moral s'agit-il ?».





Pour Me Abdoulaye Tine, la personne qui a 16 ans au Sénégal peut se marier. « Même les nations unies font pression au Sénégal en lui demandant d'aligner l'âge du mariage à celui de la majorité. Mais, l’Etat refuse en prétextant la coutume », argue-t-il. « Comment donc peut-on nous faire croire qu'une personne qui a 21 ans n’a pas son discernement alors qu'on vote et se marie à 18 et 16 ans. Ça n'a pas de sens », assènel’avocat.





La vraie question selon l'avocat est de savoir ce que la société sénégalaise gagne à réprimer cette infraction et qu'est-ce qu'on risque de perdre à vouloir condamner coûte que coûte une personne qui est une figure de la scène publique sénégalaise.« Tout le monde sait qu'il risque d’y avoir des répercussions, analyse-t-il. Si l'on fait le bilan en risques et avantages on sait qu'on gagnerait à procéder à une non-exécution de cette décision qui n'aurait jamais eu lieu. C'est un délit anachronique en inadéquation avec les réalités sociales et économiques du pays ».