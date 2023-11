Agression contre les populations palestiniennes : Médina Baye pour la levée du siège de Gaza

Une manifestation de soutien au peuple palestinien a eu lieu ce mercredi dans la cité religieuse de Médina Baye, à l’initiative de l’Union islamique africaine. Tribune mise à profit par les organisateurs pour réclamer la levée du siège de Gaza par les troupes israéliennes.





Des personnes de tout âge ont afflué en masse sur l’esplanade de la cité religieuse. Pour un des responsables de l’Union islamique africaine initiatrice de la manifestation, “la Palestine a le droit absolu de se défendre et de libérer son territoire, conformément à tous les lois et traités internationaux. Nous condamnons et dénonçons les actes criminels commis par Israël en Palestine. Nous demandons un arrêt immédiat des bombardements aveugles à Gaza et la levée du siège. Nous exhortons les pays du monde islamique, africains et tous les autres pays, en particulier l'Arabie saoudite, à apporter tout type de soutien à nos frères de Gaza en proie à un siège inédit par sa cruauté“, s’est-il offusqué.





Les organisateurs et le khalife Cheikh Mouhamadou Mahi Niass ont, dans une résolution lue en clôture de la marche, lancé un appel à “toutes les organisations, associations et unions en Afrique et ailleurs à former un front populaire global pour sensibiliser les opinions nationales et internationales contre l'injustice et l'oppression subies par le peuple palestinien. Nous demandons aux autorités sénégalaises de jouer un rôle actif dans la revitalisation du processus de paix entre Israël et la Palestine’’.





Il a poursuivi en dressant un tableau sombre des Palestiniens sur leurs propres terres. “Nous sommes préoccupés par le sort des Palestiniens, en particulier de nos frères qui résistent à Gaza“.





Le représentant de l’ambassade de Palestine au Sénégal, Imad Darwich, a soutenu que les Israéliens tentent vainement de faire du siège de Gaza une guerre de religions entre musulmans et juifs, en faisant croire que les Palestiniens ont la haine des juifs, “ce qui totalement faux. Nous Palestiniens, on traite tout le monde comme des êtres humains. Ils doivent arrêter de se moquer du monde et des Palestiniens“, a-t-il conclu.