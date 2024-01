Agression d'un couple de français: Daouda Sarr, terreur de Mbour, arrêté

Fin de règne pour un agresseur en série qui semait la terreur sur la petite-côte ! Le redoutable caïd Daouda Sarr a été arrêté ce samedi matin par les éléments du commissariat urbain de Saly, selon des sources de Seneweb. Les policiers ont saisi son pistolet. Détails !





Les habitants de la petite-côte peuvent désormais pousser un ouf de soulagement, suite à l'arrestation d'un redoutable agresseur qui écumait Malicounda, Somone, Saly, Ngaparou. Le modus operandi de Daouda Sarr consistait à cibler les résidences des ressortissants étrangers pour y commettre des forfaits.







Un couple de français agressé et dépouillé par Daouda Sarr





L'homme, armé d'un pistolet et d'un couteau, avait fait irruption dans un domicile situé à Ngaparou. Il a pointé ses armes sur Patrick.T et sur son épouse dans la nuit du 24 décembre.







Le butin emporté chez le couple de français à Ngaparou





Selon des sources de Seneweb, le braqueur a volé chez ce couple de nationalité française une somme de 150.000 F CFA, 3 téléphones portables (dont un iPhone 12 pro Max, un iPhone 6 et un iPhone 8), une chaîne avec deux alliances en or, 2 ipads, 2 montres et 2 chaînes en argent.





Comment la terreur de la petite-côte est tombée





L'homme a été trahi par les caméras de surveillance installés dans le domicile. Alertés du braquage, les gendarmes de la Brigade de proximité de Ngaparou avaient effectué le constat avant d'ouvrir une enquête.





L'exploitation des images de la vidéo de surveillance a permis aux gendarmes d'identifier formellement le mis en cause. La Brigade de Recherches de Saly (de la compagnie de Gendarmerie de Mbour) a été actionnée pour mettre fin à la cavale de l'auteur du braquage.





L'agresseur en série arrêté à Saly, son pistolet saisi





La police était également à pied d’œuvre pour mettre la main sur l'agresseur en série. C'est dans ce cadre que les éléments du commissariat urbain de Saly ont fait tomber le caïd Daouda Sarr, ce samedi matin, selon des sources de Seneweb. Les limiers ont saisi son pistolet. Il est en garde à vue ainsi que son présumé complice.





Les victimes défilent à la police de Saly





L'annonce de l'arrestation de la terreur de Mbour suscite une euphorie sur la petite-côte. Des victimes domiciliées dans la commune de Saly se sont présentées au commissariat.





Après l'enquête de la police, le caïd Daouda Sarr sera extrait de prison





Au terme de l'enquête de la police, Daouda Sarr sera extrait de prison par la gendarmerie pour une nouvelle procédure. Et pour cause, l'agresseur a fait plusieurs victimes dans le secteur des hommes en bleu notamment à Ngaparou, Somone, Malicounda[...].





Pour rappel, les unités de la compagnie de Gendarmerie de Mbour ont multiplié les opérations de sécurisation pour assurer la sécurité des citoyens en cette veille de nouvel an. C'est dans ce cadre que les éléments de brigade de proximité de Ngaparou veillent au grain.