Agression de Amy Ndiaye : L’ancienne députée Sira Sylla condamne et témoigne son soutien à sa collègue

Les soutiens et les compassions se multiplient en faveur de Amy Ndiaye, député de la majorité présidentielle qui a été violentée, le jeudi dernier, par des députés de l’opposition lors du vote du budget du Ministère de la Justice, à l’Assemblée nationale. En effet, après des membres de la société civile, des organisations de défense des droits des femmes, les femmes de Benno Bokk Yaakaar, entre autres, c’est autour de l’ancienne députée française d’origine sénégalaise et membre du groupe d’amitié Sénégal/France. Sira Sylla, dans un tweet repris par Seneweb, a condamné vigoureusement l’agression de sa collègue Amy Ndiaye, avant de lui témoigner son soutien total et sans réserve.