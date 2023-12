Agression de la biodiversité : Des universitaires proposent des solutions de conservation et de gestion de l’écosystème

La modernisation des villes et la réalisation des grandes infrastructures participent, aujourd'hui, à l’agression massive de l’écosystème. Ce qui a de graves conséquences sur la biodiversité en milieu urbain. C’est pour lutter contre ce phénomène que des experts, des universitaires et des praticiens de renom se sont retrouvés ce mercredi à l’Ucad, autour d’un colloque international sur les ''Trames vertes et trames bleues'', pour discuter des dernières recherches et pratiques en matière de conservation et de gestion des paysages.





‘’Aujourd’hui, les villes font face à d’énormes pressions foncières et infrastructurelles. Mais il faut, en même temps, conserver la biodiversité. Il faut des espaces verts et des étangs d’eau. C’est ce qui participe au bon fonctionnement des villes. Il faut associer donc le besoin d’infrastructures, le besoin foncier avec le besoin d’aménager des espaces qui permettront à la ville, à l’écosystème de bien fonctionner. Il faut concilier l’humanisation et la préservation de la nature’’, a fait savoir Mamadou Bouna Timé, directeur du Laboratoire de géographie humaine organisateur de ce colloque.