Agression de Maimouna Ndour Faye : Déthié Fall réagit

Le leader du PRP et candidat à la Présidentielle, Déthié Fall réagit à l'agression de Maimouna Ndour Faye. Déthié Fall souhaite que les autorités compétentes se saisissent de cette affaire pour faire la lumière.



"Je me solidarise avec tout le personnel de la chaîne 7TV et tous les journalistes suite à l'agression sauvage de la journaliste et PDG Maimouna Ndour Faye. Je condamne fermement cet acte, grave, inadmissible et injustifiable et demande aux autorités de prendre toutes les dispositions pour que la lumière soit faite sur cette agression. Je souhaite un prompt rétablissement à Maimouna Ndour Faye et lui transmets ma totale compassion", affirme Déthié Fall.



Selon des proches de Maimouna Ndour Faye, son pronostic vital n'est pas engagé, bien qu'elle ait perdu beaucoup de sang après l'agression.