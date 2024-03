Agression de Maïmouna Ndour Faye : La Task force républicaine condamne cette agression "sauvage et barbare"

La Task force républicaine (mouvance présidentielle) dénonce l'agression sauvage et barbare perpétrée contre la directrice générale de la chaîne de télévision privée 7TV, Maïmouna Ndour Faye.





"La Task force républicaine de l'Alliance pour la République dénonce cet acte lâche, ignoble et criminel. La Task force républicaine de l'APR marque sa solidarité et sa compassion à Maïmouna Ndour Faye ainsi qu'à l'ensemble de ses collaborateurs et parents", lit-on dans un communiqué parvenu à Seneweb.





Aussi, elle formule des prières pour un prompt rétablissement de la victime.