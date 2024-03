Agression de Maïmouna Ndour Faye : Serigne Mboup appelle les autorités à agir immédiatement

La communauté journalistique sénégalaise a été secouée, ce jeudi soir, par l'agression de Maïmouna Ndour Faye. Dans un communiqué émis par la coalition AND NAWLE AND LIGGUEY, dirigée par Serigne Mboup, l'agression contre Maïmouna Ndour Faye est catégoriquement condamnée : « En sa qualité d'entrepreneure journalistique engagée, Maïmouna incarne les valeurs de professionnalisme et de dévouement. Son travail acharné et sa contribution au domaine médiatique méritent d'être salués et protégés. L'agression dont elle a été victime est inacceptable en tous points et nous la condamnons fermement ».





La coalition appelle également les autorités compétentes à agir sans délai pour assurer la sécurité des acteurs de la presse et à tout mettre en œuvre pour traduire en justice les responsables de cet « acte odieux ».