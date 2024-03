Agression de Maïmouna Ndour Faye: Vague de messages d’indignation et de soutien

L'agression de la journaliste et patronne de la 7tv suscite l'émoi. Journalistes et hommes politiques dénonce cet acte qualifié de "barbare" qui a conduit Maïmouna Ndour Faye aux urgences.







Dans un tweet, Abdou Karim Fofana y va sans gants.





"Je condamne fermement l'agression barbare de la journaliste Maimouna Ndour Faye. La liberté de la presse est consubstantielle à notre vitalité démocratique. Toute la lumière sera faite et le coupable sera traduit en justice", a écrit le porte-parole du gouvernement.





Je condamne fermement l'agression barbare de la journaliste Maimouna Ndour Faye. La liberté de presse est consubstantielle à notre vitalité démocratique. Toute la lumière sera faite et le coupable traduit en justice. — Abdou Karim Fofana (@akfofana) March 1, 2024





Dans la même lancée, le député et président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Abdou Mbow, a condamné "vigoureusement et avec la dernière énergie l'agression odieuse et abjecte de la journaliste Maimouna Ndour Faye". Il considère que "cet individu doit être recherché , poursuivi et condamné à la hauteur de son acte". "Ces actes d'un autre âge doivent être bannis de notre pays" a-t-il poursuivi.





Pour sa part, l’homme politique opposant Abdourahmane Diouf dit s'être réveillé de manière "brutale avec l'agression de la journaliste". Tout en condamnant avec "la dernière énergie cet acte odieux", le président de Awalé "espère qu'une enquête sera diligentée pour qu'une telle agression ne reste pas impunie".





Réveil brutal avec l'agression de la journaliste Maimouna Ndour Faye. Je condamne avec la dernière énergie cet acte odieux à l'encontre de la dignité humaine.



Je souhaite un prompt rétablissement à MNF en pensant à sa famille et à ses collègues.



J'espère qu'une enquête sera… pic.twitter.com/93fvz8w3FU — Dr El Hadji Abdourahmane DIOUF (@drelhadjiAdiouf) March 1, 2024



Marieme Soda Ndiaye, quant à elle, appelle "les autorités compétentes à prendre les mesures nécessaires pour combattre cette violence galopante sous toutes ses formes et d'où qu'elle vienne".





Nous avons appris avec beaucoup de stupéfaction l'agression de la Journaliste Maïmouna Ndour Faye devant son domicile.



Un acte d'une extrême gravité qui ne devrait pas rester impuni afin de préserver la sécurité des personnes et des biens.



Nous lui apportons notre soutien dans… pic.twitter.com/bP1hc25JaU — Marieme Soda NDIAYE???????? (@MariemeSoda_SN) March 1, 2024







Pour Anta Babacar Ngom, "cette violence est non seulement révoltante mais aussi un rappel brutal des dangers que rencontrent (les) journalistes au quotidien".





C'est avec indignation que nous apprenons l'agression dont a été victime Maimouna Ndour Faye. Cette violence est non seulement révoltante, mais aussi un rappel brutal des dangers que rencontrent nos journalistes au quotidien. Nos pensées vont à Maimouna et à sa famille, ainsi… — Anta Babacar (@Antababacar) March 1, 2024







La même indignation est notée du côté du Parti Pur avec Cheikh Tidiane Youm





Peiné d’apprendre cette agression odieuse sur la journaliste Mme Maimouna Ndour FAYE.

Je lui souhaite un prompt rétablissement et que les auteurs soient retrouvés et sanctionnés lourdement.

Qu'Allah la préserve et préserve notre cher Sénégal !#NonAlaViolence #LiberteDePresse — Cheikh Ahmed Tidiane Youm l'Officiel (@CheikhYoumPUR) March 1, 2024



Mais aussi du côté de la société civile avec Élimane Kane.





Aussi bien pour la femme que pour la journaliste nous exprimons notre indignation au nom de la liberté et la démocratie.



Nous souhaitons à @MaimounaNdourFaye, un prompt rétablissement et retour au travail.



Combattons la violence sur toutes ses formes,surtout contre la liberté — Elimane H KANE (@ElimaneH) March 1, 2024