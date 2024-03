Agression de MNF : Aïda Mbodj condamne et réclame justice

La pluie de réactions et de condamnations se poursuit, suite à l'agression nocturne de Maïmouna Ndour Faye. La présidente du Parti AND, Saxal Liggéey a exprimé sa compassion à la patronne de la 7tv. Aïda Mbodj et cie réclament justice après cet acte barbare. Seneweb vous livre leur communiqué:



"L'Alliance Nationale pour la Démocratie (AND), Saxal Liggéey dénonce et condamne l'agression barbare dont est victime Madame Maïmouna Ndour FAYE, Directrice Générale de la Chaîne de Télévision 7TV.



Cette situation déplorable dont la récurrence s'accentue sur les professionnels des médias est une menace grave envers la liberté de presse et, au-delà, une déliquescence de la liberté d'expression au Sénégal.



AND, Saxal Liggéey:



Souhaite un prompt rétablissement à Madame Maïmouna Ndour FAYE.



Renouvelle son soutien indéfectible à la presse sénégalaise vu que... Le droit à l'information, à la libre expression et à la libre critique, ainsi qu'à la diversité des opinions est une liberté fondamentale de tout être humain.



Exige que l'auteur de cet acte repréhensible soit retrouvé et mis devant ses responsabilités pénales et civiles au regard des règles de droit en vigueur" fait à Dakar, le 1er février 2024.