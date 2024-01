Agression du coordonnateur de Mbour Justice : Le maire Cheikh Issa Sall déclenche la colère de la Jeunesse mbouroise





L'association Jeunesse mbouroise est remontée contre le maire de Mbour. Elle dénonce l'agression des collaborateurs du maire contre Bakary Diémé, le coordonnateur du mouvement citoyen Mbour Justice.





Selon ses membres, Bakary Diémé a été victime d'agression physique de la part des collaborateurs du maire Cheikh Issa Sall. "C'est injuste et inacceptable. L'agression de Bakary reflète l'agression de toute la jeunesse mbouroise. Pour rappel, le 15 janvier 2023, lors de l'audience publique au tribunal de Mbour opposant le maire de Mbour à Mansour Cissé, membre de l'ex-Pastef, des personnes bien identifiées ont profité de l'occasion pour s'en prendre physiquement à notre camarade Bacary Diémé, lui occasionnant des blessures sérieuses, tant physiques que morales. Une attaque motivée simplement par la divergence de points de vue du mouvement Mbour Justice au maire de Mbour. Nous tenons à attirer l'attention de l'opinion publique mbouroise sur les dérives de ce maire qui use et abuse de son autorité contre d'honnêtes citoyens mbourois", a déclaré Abdoulaye Thomas Faye, ancien président du mouvement Mojem.





L'association attire ainsi l'attention des autorités judiciaires sur ce précédent dangereux. Elle demande que la lumière soit faite sur cette affaire, surtout que "c'est la énième fois que les mêmes personnes identifiées s'illustrent sans aucune conséquence à des actes de ce genre. Nous exigeons que justice soit faite et que les responsables identifiés soient sanctionnés à la hauteur de leur incorrection et que des mesures soient prises pour garantir la sécurité et l'intégrité des citoyens mbourois. L'association Jeunesse mbouroise, regroupée autour des différentes associations et l'ensemble des habitants du quartier 44 espère que cette affaire sera traitée avec diligence", déclare le porte-parole.





Nos tentatives pour joindre le maire Cheikh Issa Sall sont restées vaines. Mais la rédaction de Seneweb reste disposée à prendre sa version des faits.