Agression mortelle au marché de Mbour : Les révélations du Procureur

Suite aux événements malheureux survenus ce matin au marché central de Mbour, le procureur près le tribunal de grande instance de Mbour a sorti un communiqué. Mamadou Diop donne plus de détails sur l'arme qui a causé la mort de deux personnes et blessé quatre autres. Voir communiqué.





"Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Mbour a été informé d’un évènement malheureux survenu ce samedi 10 décembre 2022, aux environs de midi, au marché de Mbour où un individu s’est introduit dans une boutique de change armé d’un pistolet automatique de marque BROWNING, de deux chargeurs et des cartouches de calibre 7.65 pour commettre un vol. Devant la résistance du Gérant de la boutique, l’assaillant a tiré un coup de feu sur lui le blessant grièvement avant de faire encore usage de son arme plusieurs fois pour organiser sa retraite. Le Gérant de la boutique et une autre personne venue à son secours ont malheureusement perdu la vie des suites de leurs blessures par balle et trois autres personnes qui étaient proches des lieux ont été aussi grièvement blessées.





Après la commission des faits, le mis en cause a été immédiatement interpellé par les services de police dans un bâtiment public où il s’était retranché.





Les premiers éléments de l’enquête ont permis d’identifier l’assaillant qui s’appelle Aly KOUYATE, né le 02 février 1985 à Zérékoro en République de Guinée.





Au nom de l’Etat, je m’incline devant la mémoire des disparus et présente aux famille éplorées toutes mes condoléances. Je souhaite aussi un prompt rétablissement à toutes les personnes blessées.