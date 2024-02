Agression nocturne: 7 gangsters arrêtés par la BR de Keur Massar

Un nouveau coup filet à l'actif de la Brigade de Recherches ( BR) de Keur Massar. Elle a démantelé un dangereux gang d'agresseurs. Selon des informations de Seneweb, cinq malfaiteurs et leurs deux receleurs ont été mis aux arrêts par les hommes du Major Abdou Aziz Kandji. Détails de la chute de ces gangsters.





Implantée récemment pour lutter contre le grand banditisme et la délinquance dans le 46e département du Sénégal, la Compagnie de Gendarmerie de Keur Massar ratisse large pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens.





C'est dans ce cadre que son unité d’élite, la Brigade de recherches, (BR) a neutralisé cinq gangsters qui s'activaient dans le vol avec violence durant la nuit. La poursuite des investigations a permis aux hommes du Major Abdou Aziz Kandji de mettre la main sur deux receleurs de cette mafia selon des sources de Seneweb. Au total, 7 malfaiteurs ont été arrêtés par les gendarmes.





L’identité des mis en cause









Il s'agit de O .N âgé de 20 ans, M.F.S âgé de 22 ans, domicilié à Tivaouane-Peulh, F.M âgé de 24 ans, M.K âgé de 19 ans domicilié aux Parcelles-Assainies et M.ND âgé de 25 ans domicilié à Tivaouane-Peulh.









Ils sont tous poursuivis pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec violence et usage d'arme de 5ème catégorie (arme à feu) portant sur deux téléphones portables de marque Iphone 15 et un téléphone simple selon des sources de Seneweb proches du parquet.









Comment le gang est tombé









La Brigade de Recherches de Keur Massar a réussi à mettre la main sur deux receleurs de ce gang. Il s'agit de D.N âgé de 25 ans, réparateur téléphone demeurent à Tivaoune Peulh et D.D âgé de 26 ans, commerçant demeurant à Keur Massar.