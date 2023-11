AGRICULTURE : L’ANPEJ ET LA FAO S’UNISSENT POUR DES INVESTISSEMENTS RESPONSABLES

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) accompagne, depuis quelques années, le Sénégal dans le renforcement des systèmes de gouvernance pour un investissement agricole responsable. Afin de mieux appuyer le renforcement des critères de ciblage d'appui à l'investissement des jeunes agri-entrepreneurs pour l'octroi d'incitations matérielles, un protocole d'accord a été signé entre l’Agence nationale pour l’emploi des jeunes (ANPEJ) et la FAO.





C'est dans ce cadre que l'ANPEJ et la FAO ont organisé à Saly une session de formation de quatre jours à Saly.





Dans le cadre de ce protocole, il a été procédé à l'analyse et à l'évaluation des critères de ciblage des projets et programmes d'appui aux jeunes agri-entrepreneurs et à l'élaboration d'une grille d'analyse des projets d'investissement.





"Cela découle d'un processus d'accompagnement de la FAO et de l'ANPEJ qui a permis de développer beaucoup d'outils pour la promotion de l'entrepreneuriat rural pour les jeunes. La FAO accompagne ce processus conduit par l'ANPEJ. Nous sommes ici pour renforcer un parcours qui a déjà démarré depuis l'année dernière", a expliqué Mame Djibo Diène, expert en politique institutionnelle à la FAO.





La FAO et l'ANPEJ vont accompagner les jeunes qui veulent évoluer dans ce domaine grâce à un programme qui vise à soutenir les responsables afin qu'ils créent un environnement favorable aux investissements responsables dans l'agriculture et les systèmes alimentaires.