Ahmadou Aly Mbaye, Recteur: « Bassirou Diomaye Faye, 7ème Chef d'État de la sous-région, alumni de l'Ucad »

Encore un pur produit de l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) qui accède à la magistrature suprême après le Président Macky Sall. «J’adresse ses chaleureuses félicitations au Président élu Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui inscrit ainsi son nom sur la liste des Alumni qui ont exercé la fonction de Président de la République», a affirmé le Recteur, Ahmadou Aly Mbaye.





De plus, il a renseigné que «titulaire d'une maîtrise en Droit privé obtenue en 2004 à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, il est le 7ème chef d'État de la sous-région, alumni de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ». « Félicitations et excellente continuation, Président », a déclaré le Recteur Ahmadou Aly Mbaye.