AIBD : les curieux recrutements du DG

Abdoulaye Dièye et Doudou Ka, c’est kifkif en matière de clientélisme. C’est du moins la conclusion de Source A, qui a mis en parallèle certains recrutements de l’actuel directeur général de l’AIBD (le premier) et ceux signés par son prédécesseur (le second) peu avant sa prise de fonction en tant que ministre des Transports aériens.



Dans son édition de ce jeudi, Source A révèle que Abdoulaye Dièye a gonflé la masse salariale de l’AIBD par des recrutements qui interrogent. Le journal s’est arrêté sur le cas de Ngoumba Anta Ndiaye alias «Ngoumba Bol», un joueur de bongo, qui officiait, d’après la même source, pour le compte de l’ancien ministre des Sports Matar Ba.



Source A rapporte que Ngoumba Anta Ndiaye est affecté à la direction exécutive Communication, Innovation, Marketing et Développement commercial, avec à la clé un contrat de deux ans. Son rôle ? Si le journal estime qu’il est chargé de «commenter les visites de son mentor», Abiboulah Fall, «le monsieur communication de la direction générale de l’AIBD», interrogé par le quotidien d’information, se veut plus précis à propos de la fiche de poste du concerné.



Fall a d’abord confirmé que «Ngoumba Anta Ndiaye est bel et bien agent de l’institution» avant d’ajouter qu’il a été engagé «en tant qu’influenceur». «Nous avons besoin de ces recrutements dans le cadre du déploiement de notre communication, argumente-t-il. Tous les communicants savent aujourd’hui que la communication est sur les réseaux sociaux et Ngoumba Anta Ndiaye est quelqu’un qui peut facilement faire 200 000 ‘vues’. Donc son recrutement est confirmé et assumé totalement par le direction générale de AIBD SA.»



Soit. Mais Source A n’a pas épinglé Abdoulaye Dièye uniquement pour le recrutement du «bougoman». Le journal pointe aussi les affectations à l’aéroport Ousmane-Masseck-Ndiaye de Saint-Louis. Le quotidien d’information rapporte que le patron de l’AIBD a engagé des agents pour cette plateforme qui est restée fermée depuis son inauguration. Ces derniers, fait remarquer Source A, «sont payés à ne rien faire».



Ainsi, le nouveau directeur de l’AIBD imite son prédécesseur, de l’avis de Source A. Qui rappelle que juste avant de passer la main à Abdoulaye Dièye, Doudou Ka avait procédé au recrutement d'une centaine d’agents pour l’aéroport de Ziguinchor, qui est n’est pas encore fonctionnel. L’infrastructure aéroportuaire, rasé, devant être reconstruite.