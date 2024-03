AIBD SA devient l’actionnaire majoritaire de la société 2AS (Aibd Assistance Services)

Le jeudi 21 mars 2024, sous la présidence de M. Antoine Mbengue, Ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, le Directeur Général de AIBD SA, M. Abdoulaye Dièye et M. Askin Demir, Directeur Général de LAS SA(gestionnaire de l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass), en présence des partenaires sociaux, ont procédé à la signature de la cession des actions de LAS dans la société 2AS à AIBD SA.



Cette directive présidentielle renforce ainsi la présence de AIBD SA dans le secteur aéroportuaire.



La société 2AS, créée en 2017, en charge de l'assistance en escale des avions, des passagers et de leurs bagages et du fret au niveau de la plateforme aéroportuaire de Diass, devient une entreprise 100% sénégalaise, détenue à 51% par AIBD SA et à 49% par la compagnie nationale Air Sénégal.



Cette acquisition marque une étape significative dans la stratégie de croissance de AIBD SA en consolidant sa présence et son expansion dans le secteur aéroportuaire. Elle élargit son empreinte opérationnelle et renforce sa capacité à offrir des services intégrés en vue de relancer le handling avec des investissements nécessaires pour relever le niveau de qualité de service.



LAS SA remercie l’Etat du Sénégal de la confiance et l’occasion qui lui a été donnée de contribuer à la gestion des opérations d’assistance en escale depuis l’ouverture de l’Aéroport International Blaise Diagne, à travers sa filiale 2AS.



Le partenariat entre AIBD SA et LAS SA se poursuit pour consolider les performances de l’Aéroport International Blaise Diagne, classé meilleur aéroport de l’Afrique dans sa catégorie, durant deux années successives, et faire de l’AIBD un hub sous régional.