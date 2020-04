Aide alimentaire : Le Chef de l’Etat s’appuie sur les collectivités territoriales pour…

Les collectivités territoriales et les élus locaux ont apporté un montant de plus d’un milliard de FCFA dans la lutte contre le Covid-19. Quoique le Chef de l’Etat, Macky Sall souhaite leur implication dans la distribution de l’aide alimentaire aux familles démunies. Ce sera, dit-il, un complément à l’aide alimentaire déjà disponible.Du coup, après avoir salué ces contributions financières, le Président de la République a « demandé au ministre des Collectivités territoriales et au Ministre des Finances et du Budget de faciliter aux collectivités territoriales, les procédures administratives et budgétaires en vue de l'allocation complémentaire de secours aux populations vulnérables ».C’est ce qui ressort du communiqué du Conseil des ministres, tenu ce mercredi 15 avril. Sur ce, Macky Sall a sollicité le « ministre du Développement communautaire, en rapport avec le ministre des Forces armées et le ministre de l'Intérieur de veiller à l'acheminement rapide à destination et à la distribution, dans les meilleures conditions par des commissions créées au niveau territorial, des dotations alimentaires ».Macky Sall a procédé au lancement des opérations d'aide alimentaire d'urgence, samedi dernier.