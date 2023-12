AJPEAS : Une étude révèle 33, 42 % des ménages de la zone des Niayes évacuent leurs eaux usées dans les canalisations

L’Association des Jeunes Professionnels de l’Eau et de l’Assainissement du Sénégal (AJPEAS) a tenu, ce samedi son assemblée générale. Au cours de cette rencontre, les résultats du projet sur le traitement et la valorisation des boues de vidanges dans la zone des Niayes pour la conservation des zones humides. « 33, 42 % des ménages évacuent leurs boues dans les canalisations et 28 % des ménages vidaient leurs eaux au sein des concessions », a partagé le docteur Christine Faye qui a conduit la réalisation de cette étude. Les dépotage sauvage a été noté dans plusieurs zones telles que Djeddah Thiaroye Kao et Keur Ndiaye Lô. D’ailleurs un forum a été organisé dans les localités.





Auparavant le Directeur de cabinet du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Pierre Ndiaye a félicité l’AJPEAS pour son apport au secteur notamment sa contribution à la réussite de l’organisation du 9ème Forum mondial de l’eau. Cette structure a fêté ses 10 ans de contribution à la réflexion sur les politiques de l’eau et de l’assainissement au Sénégal. L’association a travaillé au cours de ces deux dernières années, sur les projets de recherche et actions. « La jeunesse a apporté une grande contribution au secteur. Nous devons rester sur cette dynamique », a invité Maïmouna qui a présenté le bilan des activités. Le bureau sortant a recommandé le renforcement de l’ancrage institutionnel de l’AJPEAS. Au juste, la présidente sortante, Dr Fatoumata Sall a rendu un vibrant hommage aux membres fondateurs qui ont eu la brillante idée de concrétiser la volonté de l’IWA et de l’AFWASA à l’époque à mobiliser les jeunes afin d’accroître leur contribution dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, en créant l’association au Sénégal. « Leur vision et leur engagement ont permis de légitimer l’association comme acteur clé dans le secteur au niveau national et de l’ériger comme exemple et leader au niveau africain », poursuit-elle.