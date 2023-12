Alerte : «Les Sénégalais mangent du plastique via le poisson» (expert)

Le riz au poisson en sursis ? Dans un entretien paru ce jeudi dans Le Soleil, le directeur de la gestion et de l’exploitation des fonds marins, Sellé Mbengue, révèle que «les Sénégalais sont en train de manger du plastique via la chair du poisson». Il explique : «Quand le plastique devient un micro-élément, il est intégré par les poissons qui l’assimilent dans leur chair qu’on mange.»



Comment en est-on arrivé là ? Sellé Mbengue pointe les déchets jetés en mer : «Nos fonds marins sont très sales. On a eu à faire des activités de nettoyage d’une semaine (29 avril-5 mai) sur trois sites, Hann, Thiaroye et Mbao. Cela nous a permis de sortir 30 tonnes de déchets.»



Le directeur de la gestion et de l’exploitation des fonds marins informe que les conséquences de la pollution des fonds sont énormes. «Les ordures vont dénaturer les propriétés physicochimiques de l’eau (et) les poissons ne pourront plus y vivre. Si cette eau est polluée, il y aura un manque d’oxygène et une pollution surtout liée au plastique.»



Pour combattre le phénomène, Sellé Mbengue annonce un programme de mise en valeur des fonds marins. Ce dernier souligne que ce programme comporte quatre volets, «qui sont liés les uns aux autres». «Le premier est un projet de cartographie des fonds pour savoir ce qu’il y a en matière de pipelines, de fibres, de câbles électriques, de récifs artificiels ou naturels pour nous permettre, au sortir de cet exercice, d’aller vers la phase de nettoyage des fonds, expose le spécialiste. Quand nous aurons fini de nettoyer les fonds on ira vers la fabrication et l’immersion de récifs artificiels. Nous voyons que nos eaux deviennent de plus en plus pauvres en matières de ressources. De (cette campagne) d’immersion de récifs, nous avons un 4e projet, il s’agit de la régénération des ressources végétales, notamment les algues.»