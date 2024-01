Alerte sur les côtes sénégalaises : une étude révèle la vulnérabilité des communautés sur le littoral

Une étude réalisée par Enda Énergie craint la disparition de plusieurs villages et communes sur les côtes sénégalaises. Ces localités seront rayées de la carte si rien n’est fait. D’après Le Soleil, l’alerte concerne des communautés vivant à Bargny, Yène, Joal - Fadiouth, Palmarin Dionewar, Bassoul, Djirnda, Léona, Gandon, Ndiébène Gandiol, Saint-Louis et Diama.





L’enquête a été présentée hier à Dakar lors d’un atelier de partage et de validation des résultats de l’évaluation des besoins en financement des pertes et dommages dus aux changements climatiques, entre érosion côtière, salinisation des sols et des nappes, pertes économiques et l’action humaine.





A titre d’exemple, au niveau du Delta du Saloum, destiné jadis à la production de riz, 1 120 hectares de terres sont actuellement inexploitables, souligne l’enquête. Celle-ci constate que l’avancée de la mer a négativement impacté la production de sel. « L’industrie pétrolière et gazière utilise énormément de sel. On est en train de réfléchir sur l’importation du sel parce que ce qu’on est en train de produire ne va pas suffire à la demande des multinationales.





Malheureusement, une bonne partie de ces salines est inondée à cause de l’avancée de la mer », explique Omar Cissé, chargé du projet Enda Énergie, chiffrant les pertes à plus de 24 milliards de francs Cfa.





Il ajoute qu’au niveau de la Grande Côte, dans le département de Saint-Louis, à Gandon et Ndiébène Gandiol, « il y a, au total, 750 ha de terres où la nappe est salée. Pour développer les activités agricoles, il faut faire un transfert d’eau. »





En dix ans, le quartier Guet Ndar a perdu 800 mètres, et le parc national de la Langue de Barbarie a perdu près d’un hectare et 40% des oiseaux migrent vers le parc de Djoudj où dans le Delta du Saloum, estime l’étude.