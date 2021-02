Alerte sur leurs conditions de travail : Des agents pénitentiaires menacent de saisir l’affaire Sonko pour se faire entendre

Un éventuel placement d'Ousmane Sonko sous mandat de dépôt serait une occasion que les agents de l'administration pénitentiaire ne comptent pas laisser passer. Ils ont menacé de se faire entendre pour alerter sur les conditions de travail.





Malgré tous les efforts consentis pour la sécurité et la réinsertion des détenus, « le statut du personnel est en train de sombrer dans le circuit gouvernemental depuis plus de 20 ans », dénoncent les agents de l’administration pénitentiaire. L'un d’eux, qui s’est confié à Seneweb regrette que l’Etat n’arrive pas à satisfaire leurs doléances. Ainsi, ils envisagent de se faire entendre et préparent une riposte contre l’Etat et les services de la justice en vue d'une meilleure prise en compte de leurs préoccupations.







Dans leur plateforme revendicative, figure en bonne place le statut du personnel qui peine à être adopté. « Le statut de la police a été voté à l’Assemblée nationale depuis 2009. Pourquoi ne pas voter le statut de l’administration pénitentiaire qui est dans le circuit depuis 2011 ? », s’interroge notre interlocuteur. Qui souligne l’importance de la sécurité notamment dans le milieu carcéral.





Il poursuit : « La finance a coupé les salaires des agents d’un montant de 59.000 frs pour le mois de février concernant les heures supplémentaires. Certains se retrouvent avec un salaire de 75.000 frs et il s’agit de pères de famille. Nous voulons en profiter, avec le cas de Sonko qui est politique du début à la fin, pour pousser l’Etat à satisfaire nos besoins », renchérit-il.





A défaut, « si un mandat de dépôt lui est décerné, nous ne le recevrons pas et ce sera ainsi tant que nos besoins ne seront pas satisfaits. Nous ne laisserons pas l’occasion nous échapper », menace-t-il.





A preuve, « A chaque fin de mois, tu hésites à aller à la banque de peur de trouver des sommes minables. On évite même de tomber malade de peur de ne pouvoir se soigner », insiste notre interlocuteur.





Quid du salaire moyen d’un agent de l’administration pénitentiaire ? « Il est de 170 mille francs environ, confie-t-il. Si on te coupe les heures supplémentaires, tu es mort parce que tu te retrouveras avec 120 ou 125 mille francs pour un soi-disant fonctionnaire. Sur les 125 mille francs environ, la banque te coupe ton prêt, à peu près 45 mille. Qu'est-ce qui va rester sur les 125 mille pour un père de famille? ».





A rappeler qu’en août dernier, des détenus de la Mac de Foundiougne réclamaient des conditions de décentes. Ils déploraient la mauvaise alimentation et la pénurie d’eau qui avait touché la Mac. Des conditions de vie et de travail que les agents veulent voir améliorées.