Aliou Cissé à propos des binationaux : "Nous ne poursuivons aucun joueur"

L'équipe nationale du Sénégal dispose d'un vivier impressionnant de joueurs, que ce soit dans le football local ou dans les catégories inférieures. Lamine Camara, convoqué pour la première fois par Aliou Cissé, en est la parfaite illustration. L'apport des binationaux n'est pas à sous-estimer, et depuis son arrivée en 2015, le sélectionneur national s'est activement employé à attirer de nombreux joueurs dans l'équipe nationale, tels qu'Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Bouna Sarr, entre autres. Et Aliou Cissé n'a pas l'intention de s'arrêter-là.





Lors d'une conférence de presse ce vendredi, où il a dévoilé sa liste de joueurs retenus pour le match amical contre l'Algérie prévu le 12 septembre prochain, le sélectionneur national a réagi aux cas d'Andy Diouf (milieu de terrain au RC Lens) et de Habib Diarra (milieu de terrain au RC Strasbourg). Ces deux joueurs, un temps annoncé en équipe nationale A, auraient finalement choisi de rejoindre l'équipe de France espoirs.













Aliou Cissé a déclaré : "Habib Diarra et Andy Diouf, nous les avons approchés. Chaque joueur a le droit de faire son choix. Ils ont choisi de rester avec l'Équipe de France espoirs. Je leur souhaite le meilleur et j'espère que leur carrière se déroulera bien. Nous avons fait ce que nous devions faire. Notre objectif était de leur présenter le projet Sénégal. J'ai eu des discussions avec les parents d'Andy et de Diarra, ce dernier étant un ancien international. Avant d'approcher les joueurs, je me suis d'abord entretenu avec leurs parents. Ils ont été honorés du coup de téléphone que j'ai reçu et de l'intérêt du Sénégal pour leurs enfants. Ils ont demandé du temps pour réfléchir et ont fait leur choix."