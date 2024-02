Alioune Tine : « J’ai espoir que la marche silencieuse de demain sera encadrée »

La « marche silencieuse » du collectif Aar Sunu Élection, prévue demain mardi 13 février 2024, peut être autorisée. C’est du moins l’espoir d’Alioune Tine.





Dans un entretien exclusif accordé à Seneweb ce lundi 12 février, l’expert des Droits de l’homme aux Nations Unies insiste : « Manifester est un droit constitutionnel. Il faut les autoriser, les encadrer et le président de la République est d’accord avec cela. J'espère que la marche silencieuse de demain sera encadrée. »





Parlant du modèle de démocratie sénégalaise, le fondateur d’Afrikajom Center se désole de la "crise institutionnelle" vécue ces derniers jours. Il avertit : « La démocratie sénégalaise est au plus mal. Nous vivons un conflit institutionnel entre les pouvoirs Judiciaire et Législatif. Et même l’Exécutif vit des crises. Il faut un diagnostic, parce nous sommes en situation de vulnérabilité avec une sous-région assez instable. Donc, il faut faire attention à cela. »