Almadies : Un homme se suicide devant chez Youssou Ndour

Un drame s’est produit, hier, tard dans la nuit, devant chez Youssou Ndour, aux Almadies. Un homme s’est poignardé et a finalement succombé à ses blessures.



L’homme s’appelle Abdoulaye Ndiaye. Il avait l’habitude de squatter les abords de la Tfm et ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales. Cette nuit, un peu plus après une heure du matin, il s’est présenté devant chez Youssou Ndour aux Almadies pour, dit-il, le voir. Il a été prié par les agents de la Sagam, qui assurent la sécurité des lieux, de rentrer chez lui car il fait tard.





C’est alors qu’au moment où personne ne s’y attendait, il s’est poignardé avec le couteau qu’il avait pris le soin d’emmener avec lui.



Pour le secourir, les sapeurs-pompiers et des toubibs de «Sos Médecins» sont appelés à sa rescousse. Malheureusement, il a finalement succombé à ses blessures.