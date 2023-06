Amadou Bâ optimiste pour un approvisionnement correct

En visite au foirail de Séwékhaye (croisement Ngoundiane) et Touba-Toul, dans le cadre de ses tournées à l'intérieur du pays, pour s'enquérir de la situation sur l'approvisionnement en moutons de Tabaski dans la région de Thiès, le Premier ministre et ministre de l'Élevage Amadou Bâ a annoncé un excédent de 20 000 moutons au niveau de ces «daraal», et rassuré les populations. Il s'est réjoui de la disponibilité des bêtes. Il avait à ses côtés les ministres Samba Ndiobène Kâ et Abdou Karim Fofana et le président national des éleveurs, Harona Gallo Bâ.