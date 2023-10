Amadou Bâ préoccupé par la «situation alarmante» que vivent Mboro et Darou Khoudoss, à cause des ICS

Devant le Premier ministre Amadou Bâ, en tournée économique dans la région de Thiès, le porte-parole de l'UCS et président du mouvement citoyen Ubuntu, Aboubacar Diassy, a exposé les doléances de la commune de Mbora, dans le département de Tivaouane.





Le jeune leader de Mboro, membre du pool des porte-paroles de la grande coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar (BBY) a, jusqu'à 1 h, attendu, avec ses nombreux militants vêtus aux couleurs d'Ubuntu, la délégation du Premier ministre sur l'axe Mboro - Darou Khoudoss.





Devant Amadou Bâ, ce jeune protégé d'Abdoulaye Baldé, président de l'UCS, a abordé toute une série de doléances qui tiennent à cœur aux populations de Mboro, en particulier à sa jeunesse. Concernant les Industries chimiques du Sénégal (ICS), Diassy demande à l'État d'intervenir pour «soulager les populations», car, selon lui, «personne ne peut ignorer les souffrances récurrentes que subissent nos vaillants habitants de Mboro et Darou Khoudoss face aux multiples agressions inconsidérées de l'entreprise minière. Il a évoqué «les émissions de gaz toxiques qui ravagent nos précieuses terres agricoles» et «les déversements irresponsables de substances dangereuses le long de nos routes, avec leurs multiples conséquences sur la santé de nos compatriotes». Il remarque qu'«aujourd'hui, Mboro et Darou Khoudoss vivent une situation profondément alarmante».





Également, le responsable d'Ubuntu a évoqué «la réhabilitation de la route nationale, la construction d'un stade municipal qui est une vieille doléance de la jeunesse, l'accompagnement des agriculteurs de la zone des Niayes, avec des unités de stockage pour la conservation des légumes destinés à approvisionner le marché local».