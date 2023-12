[Portrait] Amadou Thiam, Fondateur de wetalli.com : L’homme qui veut rompre la solitude des Sénégalais de la diaspora

Homme d'affaires, Amadou Thiam est allé pour la première fois aux USA à l'âge de 19 ans. Aujourd’hui sexagénaire, il est connu pour avoir été Sénateur des Sénégalais de l’Extérieur en 1999. Après un parcours professionnel bien rempli, le fondateur de l’entreprise Stellar Nova lance wettalli.com. Un site de rencontre qui vise à rompre la solitude des africains de la diaspora.











Même s’il n'est pas très connu du grand public sénégalais, Amadou Thiam a joué un rôle prépondérant dans la promotion du tourisme sénégalais aux Etats-Unis. Il est devenu un spécialiste du marché de la rencontre en ligne. Il avait fait parler de lui lors de la conception du site setsima.com avec 110 milles membres en un laps de temps. Ce Sénégalais basé aux Etats-Unis, revient encore avec une nouvelle création: wetalli.com. Un site de rencontre qui veut combler un vide : celui de la solitude.









Amadou Thiam, qui a passé une grande partie de sa vie au pays de l’oncle Sam, veut rompre la solitude des Africains de la diaspora en lançant un site de rencontre. Et pour lui, il ne fallait pas chercher loin pour trouver un nom puisqu’en Wolof (langue nationale la plus parlée au Sénégal) il existe «wettali ». Un mot qui vient de «Wett» (solitude) auquel on ajoute le suffixe «ali», un complément judicieux qui signifie littéralement «rompre la solitude».









«Wettali» est donc pour Amadou Thiam un espace pour les personnes de tous âges à l’écoute d’une parole ou guettant le visage d’une personne chère, un homme, une femme, une amitié retrouvée, une idylle amoureuse, ou simplement le conseil d’un collègue.









‘’Il y a une dizaine d'années, j’avais créé setsima.com et nous avions eu 110 000 membres après quelques années. Je l’ai vendu parce que j’étais sur beaucoup d’activités. Aujourd’hui, je vois le besoin dans la diaspora africaine avec beaucoup d’hommes et de femmes qui ont besoin de rapprochement et d’accompagnement. Il y a beaucoup de personnes qui sont seules. Au Sénégal, aussi, les gens ne se rencontrent pas souvent. Je me suis dis que ce site permettra d’avoir moins de méfiance, moins d’appréhension et d’être beaucoup plus ouverts par rapport à des rencontres qui peuvent être amicales, des rencontres d’amour, des rencontres d’accompagnement etc.’’, soutient-il.









Il ajoute : ‘’Wettali.com est un site international qui s’étend au-delà des frontières, il matérialise heureusement cette possibilité de ''casser'' la solitude partout où l’on se trouve, avec un seul objectif: être ensemble pour une vie meilleure partout dans le monde’’.









Wettali.com vise ainsi un éventail très large de personnes de toutes conditions qui peuvent communiquer, autour d’elles, dans leur propre univers, mais aussi dans la société et le monde professionnel. Autant les promoteurs du site entretiennent un challenge en permettant aux personnes de s’exprimer en toute liberté, autant ils cultivent une attention soutenue sur la protection des mœurs.









Sénateur









Des sites internet, il en a créé beaucoup notamment liggey.com, dakarmatin.com, touba.com. Pourtant il n’est pas développeur web, ni informaticien. Arrivé aux Etats-Unis à l’âge de 19 ans, Amadou Thiam, la soixantaine révolue, a suivi une formation en Marketing Management avant de débuter sa carrière professionnelle dans le tourisme en tant que Directeur des ventes et de la promotion de l’office du tourisme sénégalais à New York de 1980 à 1984. Ses compétences dans le milieu et ses connaissances lui ouvrent beaucoup de portes et lui permettent d’effectuer un parcours professionnel riche sur le plan national et international.









Ses qualités ont sans doute motivé sa nomination en 1999 Sénateur de la République du Sénégal représentant la diaspora sénégalaise aux Etats-Unis, en Asie et au Moyen-Orient. Mais il sera rappelé plus tard à la tête de l’office du tourisme du Sénégal à New York. ‘’J’étais élu sénateur des Sénégalais de l’extérieur pour l’Amérique et l’Asie pour parler des problèmes que les Sénégalais avaient à l’extérieur. Cette nomination m’a permis de revenir vivre au Sénégal jusqu’en 2015. Ce retour au Sénégal m’a permis de me marier et de fonder une famille’’, affirme-t-il.









En juillet 2023, Amadou Thiam quitte l’Office du tourisme du Sénégal à New York pour lancer Stellar Nova Management, basée dans le nord de la Virginie. Une société qui propose une gamme de services, notamment la facilitation d'expériences de voyage et de tourisme entre les États-Unis, l'Amérique du Sud et l'Afrique, la promotion et la facilitation des investissements et le commerce.









Tarzan, Stevie Wonder...









‘’Mon travail consistait à vendre la destination Sénégal auprès de la population américaine en particulier les noirs africains. J’ai aussi travaillé pour la promotion des activités culturelles avec l’organisation de concerts, de forums, pour la promotion de l’investissement avec la recherche de partenaires etc. En juillet dernier, j’ai quitté le Bureau de la Promotion touristique pour mettre en place une société de promotion qui regroupe toutes ces activités surtout l’intégration d'immigrés qui viennent d’arriver. La compagnie s’appelle Stellar Nova Management qui est le propriétaire de wetalli.com’’, explique-t-il.