Amath Ndiaye: Figure montante dans l'univers entrepreneurial sénégalais

Amath Ndiaye est le Directeur Général du MTH Groupe. Ingénieur en Génie Logiciel de formation, il est également fier d'occuper le rôle d'Ambassadeur du Sénégal au sein de l'éminente organisation Best Diplomats de l'ONU.





C'est en août 2021 que MTH Groupe voit le jour. Cette entreprise polyvalente évolue dans trois domaines distincts : Mth Innov, qui se consacre à la création d'applications mobiles et de sites web, ainsi qu'à l'audit de contenus et de la sécurité des sites. Mth Import/Export s'engage dans l'émission de garanties bancaires (LC, SBLC et BG) avec Yield 4 Groupe à Dubaï. Enfin, Mth Voyages se spécialise dans la vente de billets d'avion, les réservations d'hôtels, de trains et de voitures.





Des réalisations notables





MTH Groupe a déjà enregistré plusieurs succès depuis ses débuts. Parmi ses réalisations, la création de multiples sites web et applications mobiles, dont le populaire SN GP. En outre, au cours de la période 2022/2023, l'entreprise a émis pas moins de 11 garanties bancaires en partenariat avec des commerçants sénégalais, gambiens et guinéens en collaboration avec Yield 4 Groupe. Par ailleurs, MTH Groupe a fourni de nombreux billets d'avion à des voyageurs du monde entier.





Perspectives d'avenir





Amath Ndiaye est animé par l'ambition de voir MTH Groupe s'épanouir davantage dans les années à venir. Son objectif est de multiplier les collaborations fructueuses et d'agrandir l'entreprise pour qu'elle occupe une place prépondérante dans le secteur.





Le défi de l'entrepreneuriat au Sénégal





L'entrepreneuriat est en plein essor au Sénégal, mais il n'est pas sans obstacles. Pour les jeunes entrepreneurs, le financement demeure l'un des principaux défis à relever pour donner vie à leurs projets. Amath Ndiaye reconnaît cet enjeu : « L’entrepreneuriat au Sénégal commence à se développer de plus en plus, le seul problème auquel les jeunes sont confrontés reste le financement… », dit-il.





Obstacles surmontés





Le parcours de MTH Groupe n'a pas été sans embûches. Parmi les principaux obstacles rencontrés figure également le financement initial. Toutefois, grâce à leur persévérance et à leur détermination, ils ont surmonté cette difficulté, car leur idée était en germe depuis l'obtention de leurs diplômes d'ingénierie.





Engagement en tant qu'Ambassadeur Best Diplomat





En qualité d'Ambassadeur du Sénégal au sein de Best Diplomats des Nations Unies, Amath Ndiaye joue un rôle clé pour encourager les jeunes à prendre part à des événements internationaux. Pour atteindre cet objectif, il organise régulièrement des sessions en direct sur son compte Instagram (@methdny) ainsi que des challenges. D'ailleurs, il prévoit d'offrir à trois chanceux l'opportunité de participer à la conférence de Best Diplomats qui aura lieu en Turquie en octobre 2023.





Conseils d'Amath aux jeunes entrepreneurs





L'expérience et la réussite d'Amath Ndiaye l'amènent à prodiguer des conseils précieux aux jeunes aspirants entrepreneurs. Il les encourage à suivre leur propre voie et à persévérer jusqu'à la réalisation de leurs projets.« Je les conseille d’avoir un projet personnel, de s’y mettre en écoutant les personnes jusqu’à la réalisation de ce dernier… Chaque personne a un don qui lui est propre », dit-il.