Ambulances médicalisées, fournitures scolaires, équipements sportifs, centre polyvalent…. : Wakhinane Nimzatt se modernise grâce au PACASEN

Le Maire de la commune de Wakhinane Nimzatt, M. Racine Talla, a procédé le samedi 14 octobre 2023 à la remise des ambulances médicalisées, des équipements sportifs , des fournitures scolaires , des cyclomoteurs , etc.





Le Maire Wakhinane Nimzatt a mis à profit cette rencontre pour revenir sur les nombreuses réalisations obtenues par sa commune grâce au Programme d’Appui aux communes et agglomérations du Sénégal (Pacasen). Elles vont des travaux d’aménagement du marché de Darourahmane et du centre commercial à Bou Bess à la construction d’un centre polyvalent et multifonctionnel, en passant par les travaux de drainage des eaux de Daika Dianor et Cité AIR Afrique, la réhabilitation du poste de Nimzatt, l’extension du réseau électrique (achat de 200 lampadaires LED), etc.





La cérémonie s’est tenue en présence notamment de la directrice de l’Agence régionale de Développement de Dakar (ARD), Yacine Tine, une actrice majeure dans la mise en œuvre du Pacasen.





L’on rappelle que le renforcement de capacités des 124 collectivités territoriales pilotes est au cœur du Programme d’appui aux communes et agglomérations (PACASEN). Pour contribuer à sa mise en œuvre optimale, l’Agence de développement municipal (ADM) s’est attaché les services de l’Agence régionale de développement (ARD) afin de renforcer les capacités des structures existantes à l’échelle nationale et locale, pour assurer un suivi régulier et approfondi de l’avancement et des résultats du programme.