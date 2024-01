Amélioration de la fonction publique : Le Sénégal planche sur les bonnes pratiques

Mme Thioro Mbaye Sall, Secrétaire générale de la Fonction publique et de la transformation du secteur public

L’Etat du Sénégal s’est engagé dans une vaste réforme de sa fonction publique. Toutefois, le gouvernement est à l’écoute des bonnes pratiques. Un atelier d’échange a été organisé, ce jeudi, à Dakar.





Le ministère de la Fonction publique et de la transformation du secteur public en collaboration avec La fonction publique française dont ,la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP-France) et l’Institut national du service public (INSP), a organisé, ce jeudi 25 janvier, un atelier de partage sous le thème : «quelles réformes pour une fonction publique performante ? ».





A cette occasion, la secrétaire générale de la Fonction publique et de la transformation du secteur public, Mme Thioro Mbaye Sall a indiqué que l’atelier matérialisait l’élan fusionnel entre les expériences françaises et sénégalaises. «Nous responsables sénégalais, agents de la fonction publique de notre pays, sommes engagés dans un processus de croisement d’expertises et d’expériences avec vous, responsables français, agents de la Fonction publique de votre pays», soutient-elle.





Pour la secrétaire générale, le Sénégal accorde une attention particulière à la professionnalisation de la gestion des ressources humaines car étant engagé dans un processus de transformation profonde du service public dont l’Administration est le pourvoyeur principal. Il s’agit ainsi pour la fonctionnaire de l’Etat, «d’engager des réformes majeures qui impactent les structures, les procédures et le management des ressources humaines du secteur public», a expliqué Mme Sall aux membres de la délégation française. Elle considère qu’avec les défis multiples notés dans l’environnement international, une adaptation des moyens humains, financiers et matériels s’impose et le Sénégal est ouvert aux apports féconds des partenaires internationaux.





Pour les fonctionnaires de l'Etat Sénégalais, la France a une expérience à partager en matière de réforme de sa fonction publique et le Sénégal, un vécu à renforcer. «Le Sénégal reste à l’écoute des meilleures pratiques en matière de gestion des ressources humaines, des approches méthodologiques, des actions stratégiques et des opérations de réformes de sa fonction publique », a noté un participant à cette rencontre.





Dans ce sens, des intervenants ont proposé une adoption du télétravail pour innover dans le domaine de l’administration. Pour répondre à cette proposition, le secrétaire général de l’Ecole Nationale d’Administration, Mouhamed Diop a expliqué que ça pouvait se faire mais qu’il fallait que ça soit de manière encadrée. «Pendant la pandémie de covid-19, nous avions adopté le travail à distance, mais il faut savoir que nombreux sont ceux qui ne maîtrisent pas la cybercriminalité et l’utilisation des données. Donc oui à l’adoption du télétravail, mais de manière encadrée», a-t-il expliqué.