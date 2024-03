Aménagement des lieux de cultes : “L’église Saint Pierre des Baobabs sera prête le 27 mars pour le vendredi saint” (Dias)

Démarrés depuis le second semestre de l'année 2023, les travaux d’aménagement de la voirie se poursuivent dans la ville de Dakar. C’est en ce sens d’ailleurs que le maire Barthélemy Dias a procédé aux dernières mises au point des chantiers de l'église Saint Pierre des Baobabs ce jeudi 07 mars 2024 lors d’une visite. Entrant dans le cadre d'un programme pour aménager tous les lieux de cultes de la ville de Dakar, ce chantier sera achevé au plus tard le 27 mars avant le Vendredi-Saint selon Pathé Ba.



« Nous sommes satisfait de l’état d’avancement des travaux. Ce qui pousse à dire que ce chantier va durer deux semaines. Il va être livré avant le vendredi saint qui coïncide avec l'organisation du chemin de croix de l'église Saint-Pierre de Baobab. Cette année nous aurons un chemin de croix, vivant donc, il faut que le parcours puisse être livré à temps pour que les fidèles puissent convenablement faire leurs prières dans les règles édictés par la religion, » a déclaré l’adjoint au maire à la ville de Dakar, chargé des infrastructures, de la mobilité urbaine et du suivi de tous les projets de la ville.



"Nous ne nous sommes pas trompés dans notre choix de maire. Nous le félicitons pour les travaux entretenus depuis qu’il est à la tête de la mairie de Dakar dans le but d’améliorer les conditions de vie des populations. Barth a bien compris sa mission. C’est pourquoi, il répond aux demandes des maires en cas de besoins. Aujourd’hui avec la vision du maire, on est en train de s'acquitter d'une manière vraiment appréciée par tout le monde de cette mission, autant bien noble et exaltante. Alors nous ne pouvons que nous réjouir de son accompagnement dans l’aménagement des lieux de cultes, comme celui de l'église Saint-Pierre de Baobab », s’est réjoui, de son côté, le maire de Mermoz Sacré-Cœur, Alioune Tall.