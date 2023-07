[Dix choses à savoir sur…] Aminata Kane Ndiaye, figure de l’élite panafricaine du mobile money

Promue en février dernier vice-présidente d’Orange Afrique et Moyen-Orient (OMEA) chargée des services financiers sur mobiles, la Sénégalaise Aminata Kane Ndiaye fait désormais partie de l’élite panafricaine du mobile money. Le segment représente un important levier de croissance pour le groupe français implanté dans 18 pays de la région. En Afrique de l’Ouest, ce dernier espère effectivement pouvoir bientôt dupliquer son offre de crédit et d’épargne diffusée via Orange Bank Africa en Côte d’Ivoire et dont les autorisations réglementaires lui permettant d’être actif dans le reste de la zone Uemoa sont toujours en cours d’étude à la Banque centrale des États d’Afrique de l’Ouest (BCEAO).





1. HEC connexion

Au sein de la prestigieuse école de commerce française dont elle est diplômée en management, la dirigeante s’est lié d’amitié avec plusieurs camarades devenus clés dans l’écosystème du mobile money africain. Sa camarade italienne Elsa Muzzolini, a négocié l’obtention d’une licence de mobile money pour MTN au Nigeria, et dirige les services financiers sur mobile de cette filiale depuis 2019 après avoir occupé ce même poste en Ouganda pendant deux ans. Max Cuvellier Giacomelli, directeur de l’entité Mobile for Development au sein de la GSMA, le principal lobby des télécoms dans le monde, fait également partie de cette promotion 2012-2014. Tout comme le Français Joan Larroumec, cofondateur d’Evina, une entreprise spécialisée dans la détection de fraudes sur les transactions financières digitales, très active sur le continent.





2. Entrepreneuriat

À plusieurs reprises dans sa carrière, Aminata Kane Ndiaye a souhaité se lancer dans l’entrepreneuriat. Entre 2012 et 2014, elle dirige Fula&Style, une start-up dans la mode, spécialisée dans la distribution de produits de haute couture dans les marchés ouest-africains. Peu avant sa nomination à la tête d’Orange money, elle mûrissait un projet autour de la notation des PME pour l’allocation de crédits. Elle investit par ailleurs à titre personnel dans des start-up.





3. “Young Leader”

Réputée pour son entregent, Aminata Kane Ndiaye fait partie de la première promotion des Young Leaders, lancés en 2017 par la French-African Foundation. Elle fait également partie du club des Young Global Leaders du Forum économique mondial aux côtés notamment de Paula Ingabire, ministre de l’Information et des Communications, de la Technologie et de l’Innovation du Rwanda.





4. « Sonatelienne »

Avec ses compatriotes Coura Sène de Wave et Serigne Dioum de MTN, Aminata Kane Ndiaye fait partie des cadres sénégalais formés plus ou moins directement par « l’école » Sonatel, l’opérateur télécoms historique sénégalais opéré par Orange. Ces trois personnalités dirigent aujourd’hui les entreprises parmi les plus influentes du mobile money continental.





5. Forgée dans le conseil

Avant de revenir au Sénégal en 2012 pour lancer son entreprise, Aminata Kane Ndiaye a connu l’univers du conseil financier à Paris et à Londres. Elle a effectué un stage au sein de la banque américaine Goldman Sachs avant de démarrer sa carrière comme consultante chez McKinsey, où elle reste deux ans et demi à conseiller des entreprises européennes et africaines de la grande distribution, des télécoms et de la banque.





6. Diversification

Au Sierra Leone, elle a mené une stratégie pionnière de diversification des services liés au mobile money en testant des solutions de microcrédit pour les usagers d’Orange Money, mais aussi de l’achat d’électricité via des kits solaires proposés par la filiale d’Orange dévolue à l’énergie. À son nouveau poste, Aminata Kane Ndiaye aura justement pour objectif d’étendre cette stratégie dans les différentes filiales d’Orange Afrique et Moyen-Orient, et de faire d’Orange Money une plateforme applicative ouverte aux services tiers.





7. Experte du mobile money

C’est le mobile money qui a, entre autres choses, permis à la dirigeante de 39 ans d’évoluer rapidement dans la hiérarchie d’Orange. En 2016, Aminata Kane Ndiaye pilote en effet la division marketing dévolue au mobile money chez Sonatel. Sa connaissance du segment lui permet d’être missionnée en 2018 pour redresser la filiale d’Orange au Sierra Leone, qu’elle dirigera avec succès pendant quatre ans.





8. Primée par ses pairs

En 2020, Aminata Kane Ndiaye a été élue PDG de l’année aux AfricaCom Awards, et nommée deux années de suite (2021 et 2022) dans une liste de 100 femmes PDG africaines à suivre, publiée par une initiative de l’université d’Harvard et d’Africa.com.





9. Fille de ministre

Aminata est la fille d’Amadou Kane, premier ministre de l’Économie et des Finances de Macky Sall. Ce lien lui confère une dimension politique qui n’est pas sans peser dans son parcours. Nul doute qu’en tant qu’ex-conseiller du président de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) et ancien PDG de la Bicis, son père est également un précieux mentor.





10. Engagée

Aminata Kane Ndiaye siège en tant que conseillère principale de la Fondation Amadou Mahtar Mbow, que son père, Amadou Kane, préside. L’entité se consacre à la sauvegarde de la mémoire de l’ancien ministre sénégalais et directeur général de l’Unesco, qui a eu 102 ans en mars.